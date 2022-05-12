شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من تونس: طرح العديد من الشركات العامة فى البورصة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت تدابير لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنها طرح العديد من الشركات العامة فى البورصة المصرية الفترة المقبلة، وفتح مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وتابع أن مصر عملت على تفعيل دور مؤسسات مهمة مثل جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك بجانب الإصلاح الإدارى الذى يستهدف القضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن النهضة العمرانية مستمرة فى مصر، قائلا: "لا شك أن مشروع حياة كريمة من المشروعات غير المسبوقة".

وأكد أن مصر طورت مناخ الأعمال وسيكون هناك تعاون اقتصادى بين مصر وتونس، قائلا: "ما أنجزناه اقتصاديا مهم بل ملهم"، مؤكدا على دعم مصر لتونس حكومة وشعباً وقياده، موضحا أن انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادى بين البلدين تأتي فى وقت به تداعيات غير مسبوقة من أزمتين عالمتين.

وأضاف فى كلمته خلال المنتدى الاقتصادى بالعاصمة التونسية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن التضخم أصبح خطر واضح لكثير من البلدان.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم الخميس إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى ١٢ و ١٣ مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.



































































