شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم السبت 12 ساعة لتحويل الخطوط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة يوم السبت الموافق 2022/5/14 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم نظرا لأعمال تحويل المرافق لخط مياه الشرب قطر 300 مم بشارع محور دار الرماد بمدينة الفيوم.





المناطق المتأثرة* مدينة الفيوم ( دلة _ تقسيم المحافظة _ الحلافى)





*مركز الفيوم ( قرية الإعلام ) *مركز سنورس ( جرفس _ الكعابى _ أبو عيطة)

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.