شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من تونس: مشروع حياة كريمة من المشروعات غير المسبوقة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عملت على تفعيل دور مؤسسات مهمة مثل جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك بجانب التصلاح الإدارى الذى يستهدف القضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن النهضة العمرانية مستمرة فى مصر، قائلا:"لا شك أن مشروع حياة كريمة من المشروعات غير المسبوقة".

وأكد أن مصر طورت مناخ الأعمال وسيكون هناك تعاون اقتصادى بين مصر وتونس، قائلا:"ما انجزناه اقتصاديا مهم بل ملهم"، مشددا على دعم مصر لتونس حكومة وشعباً وقياده، وأن انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادى بين البلدين يأتي فى وقت به تداعيات غير مسبوقة من أزمتين عالمتين.

وأضاف فى كلمته خلال المنتدى الاقتصادى بالعاصمة التونسية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن التضخم أصبح خطر واضح لكثير من البلدان.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.