شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 :الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق المخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمنى.. الرئيس يتابع الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية خاصة مقر القيادة الاستراتيجية ومسجد مصر.

اقرأ فى العدد أيضا..

- تشريع لدعم حقوق ذوى الهمم أمام "الشيوخ" الاثنين المقبل.. تعديل مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة إلى "قادرون باختلاف" ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية والتوسع فى الاختصاصات

- طوارئ فى الهيئات الإعلامية لوضع تصور للمحاور.. الأحزاب السياسية تشكل لجنة لتلقى المقترحات حول رؤيتها للحوار الوطنى.. التحالف يؤكد: الجمهورية الجديدة تتيح الفرصة لممارسة ديمقراطية فعالة.. ونقف خلف الدولة فى حربها ضد الإرهاب



- طلاب "ثانية ثانوى" يؤدون امتحان العربى.. شكاوى فردية من مشكلات سيستم الاختبار الإلكترونى.. و"التعليم": عدد كبير تمكن من أداء الامتحان - طلاب "ثانية ثانوى" يؤدون امتحان العربى.. شكاوى فردية من مشكلات سيستم الاختبار الإلكترونى.. و"التعليم": عدد كبير تمكن من أداء الامتحان

- "التموين" تعلن إطلاق مؤشر خاص لتقييم القيمة السوقية للعالمات التجارية



- صنع حالة وعى بحقيقة التنظيم الإرهابى.. سر هجوم الإخوان على الاختيار 3 المسلسل وثق محاولة أحفاد حسن البنا لصناعة ميليشيات بديلة لمؤسسات الدولة.. وأظهر شعار الإخوان "يا نحكمكم يا نقتلكم" - صنع حالة وعى بحقيقة التنظيم الإرهابى.. سر هجوم الإخوان على الاختيار 3 المسلسل وثق محاولة أحفاد حسن البنا لصناعة ميليشيات بديلة لمؤسسات الدولة.. وأظهر شعار الإخوان "يا نحكمكم يا نقتلكم"

- رئيس الوزراء يتابع إجراءات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.. 20% زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية فى الربع الثالث من العام المالى 2021/2022 مقارنة بنفس الربع من العام الماضى



- المتعافون يؤسسون ثانى مركز لعلاج مرضى الإدمان بإمبابة - المتعافون يؤسسون ثانى مركز لعلاج مرضى الإدمان بإمبابة

- أول انعقاد لها منذ 5 سنوات.. مدبولى ووفد وزارى فى زيارة لتونس لترأس اللجنة العليا المصرية التونسية.. رئيسة وزراء تونس ترحب بـ «مصطفى مدبولى» فى أول زيارة له.. أقدم اللجان العربية المشتركة بتوقيع أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول



- الغرف التجارية: التوجيهات الرئاسية تعيد الانضباط فى أسعار كل السلع وتخفض الطلب على الدولار - الغرف التجارية: التوجيهات الرئاسية تعيد الانضباط فى أسعار كل السلع وتخفض الطلب على الدولار

- "الإسكان الاجتماعى" يحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير رسمية.. مى عبدالحميد: الصندوق حول جميع عملياته إلى النظام الإلكترونى.. وأطلق العديد من قنوات الاتصال الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى



