شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من تونس: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على اقتصاد العالم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعم مصر لتونس حكومة وشعباً وقيادة، موضحا أن انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادى بين البلدين يأتي فى وقت به تداعيات غير مسبوقة من أزمة عالمية.

وأضاف فى كلمته خلال المنتدى الاقتصادى بالعاصمة التونسية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن التضخم أصبح خطرا واضحا لكثير من البلدان.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.