شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمنح الدرجة كاملة لـ 92 ألف طالب ثانوى لم يتمكنوا من أداء امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم منح 92 ألفا و718 طالب وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى العام الدرجة الكاملة للامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة العربية لعدم تمكنهم من أداء الامتحان صباح اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية "الفترة الصباحية" عدد 582 ألف و852 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وقد أدى الامتحان الإلكتروني 490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان عدد

وحققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات الي خوادم المدارس، وقد تم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.