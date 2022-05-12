شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة استقبال رئيسة وزراء تونس للدكتور مصطفى مدبولى فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، فور وصوله مطار تونس، والوفد المرافق له، لترؤس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، خلال زيارته لتونس ونظيرته التونسية نجلاء بودن، منتدى الأعمال المصرى التونسى، يتضمنها كلمة لكلا من رئيسى وزراء مصر وتونس.

وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، المقرر عقدها غدا الجمعة، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل".