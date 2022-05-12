شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.