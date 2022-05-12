شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا بعد العقوبات الروسية على شركات طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا بعد العقوبات الروسية على شركات الطاقة العاملة في القارة.

وأعلنت شركة جازبروم الروسية تعلن أنها ستوقف إمدادات الغاز في خط أنابيب عبر بولندا.

وكان شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، قد اعلنت مؤخرا عن تعليق شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا ، بعد أن لم تتلق مدفوعات بالروبل من الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، وقالت جازبروم في بيان إنها أخطرت شركة بولجاراز البلغارية وشركة PGNiG البولندية "بتعليق إمدادات الغاز اعتبارًا من 27 أبريل حتى الدفع" بالروبل.