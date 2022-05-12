شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بجراجات حدائق الأهرام لضبط التوك توك بعد قرار حظر السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة حى الهرم برئاسة المهندس حسن موافى، الحملات على ضبط التوك توك بمنطقة حدائق الأهرام، حيث قاد رئيس حي الهرم، يرافقه توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الاهرام، حملات لرصد التوك توك وتفتيش الجراجات الخاصة، وتم ضبط عدد كبير من المركبات المخالفة وكذلك مواد بترولية.

كانت الأجهزة ضبطت 12 توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع بالإضافة إلى ضبط 32 مركبة توك توك تخالف قرار السير خلال حملات على مدار يومين اشترك فيها حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور، وقد تم مصادرة المركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام رفع والتحفظ على 1200 حالة إشغال للطريق العام، وتعدى من قبل محلات وكافيهات ومنشآت تجارية إلى جانب غلق وتشميع 4 محلات تدار بدون ترخيص بالقطاع، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب لمحلات بالمخالفة، مع مصادرة المعدات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت المحافظة بإزالة 16 حاجز وأوتاد حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار للسيارات متعدية علي الطريق ومصادرة محتويات سناتر للدروي الخصوصية بالعنوان الكائن 351، 355 قطعه ( ن )، كما تم التحفظ على معدات اعمال تشطيب شقه ومحلات بدون ترخيص بالعقارات الكائنة 345 قطعة ( ن )، 195 قطعه ( و )، 234 قطعه ( د ) بشارع الضغط العالى وشارع جاردنيا.