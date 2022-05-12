شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية المسائية لـ"ثانية ثانوى" تعمل بكفاءة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنن تم التعامل مع مشكلة فنية بسيطة بالامتحانات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى العام، والفترة المسائية للاختبارات تعمل بنسبة 100%، موضحا أن الوزارة سوف تصدر بيانا تفصيليا يشرح أعداد الطلاب التى تمكنت من أداء الامتحان الإلكترونى فى الفترتين الصباحية والمسائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.