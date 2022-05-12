شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات تسجيل رقم المحمول ضمن بينات أصحاب بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المطالبة لأصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بيانتهم المسجلة على بطاقات التموين وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها بعض أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بصحاب البطاقة خلال أسبوعين فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة التموين على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شىء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة بسجيل رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.