شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تبحث آليات تسكين عمارات المنيل القديم بعد تطوير المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور محمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة وممثلى إدارات بحوث الإسكان والتسكين ووحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وممثلى إدارات التسكين والشئون القانونية بحى مصر القديمة وممثلى هيئة الأوقاف المصرية ومهندسى الدعم الفنى بالمنطقة الجنوبية، وذلك فى إطار قرار محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لتسكين العمارات التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل القديم بحى مصر القديمة لوضع آلية محددة لتسكين المستحقين وتذليل كافة الصعوبات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة بالمنطقة الجنوبية لتسكين العمارات الثلاثة التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل القديم بحى مصر القديمة لتكون مهمتها تسكين المستحقين فى الوحدات الخاصة وفقا لما أسفرت عنه نتيجة أعمال لجنة الحصر لتحديد رغبات المنتفعين.

وأضافت "عبد المنعم"، أن هناك لجان للحصر قد تم تشكيلها بقرار مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والتى قامت بممارسة وإنهاء أعمالها خلال شهر مارس 2020، وقامت بتحديد المستحقين طبقا لضوابط الحصر.

وأوصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بموافاتها بخريطة موقعة للموقع لتحديد ما يخص المحافظة والأوقاف والأراضى المؤجرة منها لأشخاص لإقامة المباني عليها إلى جانب تقديم نتائج لجنة 226 لسنة 2021 بوقف طبطباى والقاضى عثمان للانتهاء من إعادة تسكين شاغلى المنطقة الذين أبدوا رغبتهم فى البقاء بالمنطقة مع عرض التقارير بصورة دورية لكافة المستجدات لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التى تعرقل الأعمال.

ويذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد زارت سابقا منطقة "طبطباى" فى المنيل، للوقوف على ما يتم بها من أعمال تطوير وهي واقعة على شارع المنيل الرئيسي ويطل جزء صغير منها على نهر النيل.