شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأمناء" يشيد بقرار التعليم بشأن شكاوى طلاب ثانية ثانوى فى امتحان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والذى يقضى باحتساب درجة امتحان اللغه العربية فى الشق الإلكترونى كاملة لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين لم يتمكنوا من أداء امنحانهم اليوم بسبب مشاكل تقنية خارجة عن إرادة الطلاب.

وأكد "علام" أن قرار وزارة التربية والتعليم أثلج صدور الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى اليوم، وقال إن القرار أنصف الطلاب وأراح أولياء الأمور، وهو يعبر عن دعم الوزارة للطلاب وأنها تتخذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت أنه تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية "الفترة الصباحية" 582 ألفا و852 طالبا / طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وقد أدى الامتحان الإلكتروني 490 ألفا و134 طالبا / طالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان 92 ألفا و718 طالبا / طالبة.

وقد حققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس، وقد تم التحقيق مع المسئول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسئولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى درجة الامتحان الإلكترونى الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.