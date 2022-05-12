شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون فى سوق الكربون على هامش مشاركتها باجتماع كوبنهاجن للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس الوفد السويسرى لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال سوق الكربون وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ فى العالم ضمن الوفد المصرى.

وقد شملت المباحثات كيفية التعاون بين الدولتين للعمل على خفض الانبعاثات فى مصر من خلال استخدام عائد شهادات الكربون لتنفيذ مشروعات أخرى فى مصر.

كما التقت وزيرة البيئة بالسيدة إيف بازاييبا وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور فيما يخص الإعداد للمؤتمر التمهيدى لCOP27 الذى ستسضيفه دولة الكونغو الديمقراطية أكتوبر القادم إستعداداً لمؤتمر الاطراف ال27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، حيث تم مناقشة كيفية إعداد الأجندة الخاصة بالمؤتمر .

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع فنى على مستوى العلماء لربط تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية متضمنة الغابات والتنوع البيولوجى، وقد تم تشكيل مجموعه عمل من الفنيين من الوزارتين لإعداد الورقة اللازمة لذلك.

وقد أكدت وزيرة البيئة فى الكونغو على العلاقة الوطيدة بين البلدين التى تمتد منذ سنوات طويلة وأنها تدعم إستضافة مصر لمؤتمر المناخ لتلبية احتياجات القارة الافريقية ، وخاصة المجتمعات المحلية الأكثر تأثراً.