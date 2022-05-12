شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يستقبل نائب رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، برونو دانتس نائب رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية العليا بالبرازيل والوفد المرفق له .

تأتى الزيارة في اطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي العام للأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء بمنطقة الانتوساى، في نوفمبر القادم، تحت رئاسة البرازيل وفى ضيافتها، وستشارك مصر فاعليات هذا المؤتمر بوصفها نائب رئيس المنظمة الدولية تمهيدا لتسلمها رئاسة المنظمة عام 2025.

وخلال جلسة مباحثات موسعة استعرض الجانبان المصري والبرازيلي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بينهما انطلاقا من موقعها القيادي بالمنظمة الدولية وتوافقا على تعظيم فرص التعاون في مجال تبادل الخبرات المهنية من خلال التواصل المستمر وتنشيط الزيارات الميدانية بين مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات ونظيرة البرازيلي إضافة الى الاتفاق على اليات تنسيق الجهود بين الجهازين في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.