شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": إطلاق 188 قافلة بيطرية مجانية من بداية العام حتى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى نهاية ابريل 2022.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 175 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 122 الف و 250 حيوان، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 57 ألف و563 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 49 ألف و555 رأس حيوان، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لعدد 10 آلاف و867 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 424 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 3841 رأس حيوان.