شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 17 خطيب مكافأة جدد على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، والعاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم بهذه المسابقة.

وفيما يلى أسماء الخطباء:

1. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة - مدرس مساعد بقسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزهر

2. أحمد الهادي أبو العطا محمد - الجيزة - مدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر

3. رامي مسعد محمود السيد - الغربية - مدرس مساعد بقسم الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية – دمياط- جامعة الأزهر

4. أحمد غانم أحمد علي - كفر الشيخ - مدرس علم النفس بكلية التربية بتفهنا الأشراف- جامعة الأزهر

5. حسين عبد العليم محمد محمود - قنا - معيد بكلية الدراسات الإسلامية – قنا - جامعة الأزهر

6. هشام جمال شعبان نصر - القاهرة - معيد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة- جامعة الأزهر

7. علاء سعد محمود محمد - كفر الشيخ - معيد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق - جامعة الأزهر

8. خالد محمد فرج ناصف - الدقهلية - معيد بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة- جامعة الأزهر

9. أحمد سمير فؤاد عطا - الغربية - معيد بكلية اللغة العربية بالمنصورة - جامعة الأزهر

10. عبد الناصر سعد محمد رمضان - البحيرة - معيد بكلية اللغة العربية إيتاي البارود - جامعة الأزهــر

11. كمال محروس سالم هلال - المنوفية - موجه بالأزهر

12. مسعد عبد العظيم مأمون عبد الرازق - القليوبية - موجه بالأزهر

13. عبد اللطيف بدر شحاتة عبد النبي - المنيا - موجه بالأزهر

14. مجدي عبد الهادي مهني عزوز - المنيا - موجه بالأزهر

15. عاصم أحمد غازي مشعل - الدقهلية - موجه بالأزهر

16. محمود عيد سليمان محمد - الفيوم - شيخ معهد

17. محمد سعد عبد العزيز عطية - البحيرة - وكيل معهد

وقالت الوزارة إنه على المديريات استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1. - صورة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة.

2. - صورتين شخصيَّتين حديثتين.

3. - صورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله.