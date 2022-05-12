شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 17 خطيب مكافأة جدد على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الخطباء:
1. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة - مدرس مساعد بقسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزهر
2. أحمد الهادي أبو العطا محمد - الجيزة - مدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر
3. رامي مسعد محمود السيد - الغربية - مدرس مساعد بقسم الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية – دمياط- جامعة الأزهر
4. أحمد غانم أحمد علي - كفر الشيخ - مدرس علم النفس بكلية التربية بتفهنا الأشراف- جامعة الأزهر
5. حسين عبد العليم محمد محمود - قنا - معيد بكلية الدراسات الإسلامية – قنا - جامعة الأزهر
6. هشام جمال شعبان نصر - القاهرة - معيد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة- جامعة الأزهر
7. علاء سعد محمود محمد - كفر الشيخ - معيد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق - جامعة الأزهر
8. خالد محمد فرج ناصف - الدقهلية - معيد بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة- جامعة الأزهر
9. أحمد سمير فؤاد عطا - الغربية - معيد بكلية اللغة العربية بالمنصورة - جامعة الأزهر
10. عبد الناصر سعد محمد رمضان - البحيرة - معيد بكلية اللغة العربية إيتاي البارود - جامعة الأزهــر
11. كمال محروس سالم هلال - المنوفية - موجه بالأزهر
12. مسعد عبد العظيم مأمون عبد الرازق - القليوبية - موجه بالأزهر
13. عبد اللطيف بدر شحاتة عبد النبي - المنيا - موجه بالأزهر
14. مجدي عبد الهادي مهني عزوز - المنيا - موجه بالأزهر
15. عاصم أحمد غازي مشعل - الدقهلية - موجه بالأزهر
16. محمود عيد سليمان محمد - الفيوم - شيخ معهد
17. محمد سعد عبد العزيز عطية - البحيرة - وكيل معهد
وقالت الوزارة إنه على المديريات استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
1. - صورة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة.
2. - صورتين شخصيَّتين حديثتين.
3. - صورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله.