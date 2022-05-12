شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم برنامجا لـ26 إعلاميا إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية برنامج لكبار الشخصيات الإعلامية البارزة في أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 26 مايو الجارى، لإلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلت لتعضيد أواصر التعاون فيما بين البلدان الأفريقية بغية تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق الرخاء لكافة شعوب القارة ولتعريف القيادات الإعلامية الأفريقية على أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية.

ويشارك في البرنامج الحالى 26 مشاركا من كبار الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة، مشاركين من 22 دولة أفريقية، ويتضمن جدول أعمال زيارة الوفد تنظيم عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى مع كبار الرموز والقيادات السياسية والدينية بالدولة، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لجهات مثل هيئة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم جولة للمعالم السياحية بالقاهرة.

كما سيتم ترتيب عدد من الحلقات النقاشية للوفد مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومركز القاهرة الدولة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وقيادات وزارة الخارجية لاستعراض جوانب السياسة الخارجية المصرية تجاه اشقائنا من البلدان الأفريقية على وجه الخصوص والمواقف المصرية من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بشكل عام.

يذكر أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تقوم بتنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي للشخصيات الإعلامية في أفريقيا لأبراز التصورات الجارية في مصر والجهود المبذولة لتعضيد أواصر التعاون مع البلدان الأفريقية.