انتخاب مطران إيبارشية القاهرة للسريان فى مصر والنائب البطريركى للسودان

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القاهرة - سامية سيد - انتخب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية السريانية الأنطاكية الخور أسقف الأب إيلى جوزيف وردة، الذى منحه الأب الأقدس موافقته، مطرانا لإيبارشية القاهرة للسريان والنائب البطريركى للسودان وجنوب السودان.



مطران إيبارشية القاهرة للسريان

السيرة الذاتية:

ولد المطران إيلي جوزيف وردة في 28 سبتمبر 1977 في مدينة بيروت في لبنان. وفي عام 1998، التحق بإكليريكية سيدة النجاة - الشرفة في لبنان، ثم التحق بجامعة الروح القدس - الكسليك في لبنان، وحصل على إجَازَة (شهادة) في اللاهوت.

رُسِم كاهنا في 28 مايو 2004. وفي عام 2007 حصل على إجَازَة (شهادة) في القانون الكنسي الشرقي من المعهد الحبري الشرقي، وفي عام 2015 حصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من المعهد الكاثوليكي في باريس.

عُيِّن كاهن لرعية سان أفرام في باريس للمؤمنين السريان الكاثوليك. في 6 أكتوبر 2019، سُيِّم خور أسقف علي يد البطريرك. يُتقن اللغة الفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى اللغة العربية.