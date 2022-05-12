شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع بنك التعمير الألمانى الاستفادة من التمويل لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت إيمان سيد أن الوزارة تنفذ حالياً عددا من المشروعات لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال إدارة المياه.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تمتلك إمكانيات متميزة فى المعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ فى تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات.