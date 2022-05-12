شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى تبحث مع بنك التعمير الألمانى الاستفادة من التمويل لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط مع ممثلى بنك التعمير الألمانى بحضور المهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبى، وذلك لاستكمال مناقشة آلية الاستفادة من التمويل المتاح من البنك لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ واستخدام أنظمة الرى الحديث لتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضحت إيمان سيد أن الوزارة تنفذ حالياً عددا من المشروعات لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال إدارة المياه.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تمتلك إمكانيات متميزة فى المعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ فى تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات.