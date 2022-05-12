شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الدخول بدون تذكرة.. قواعد جديدة لركاب قطارات محطة مصر برمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت محطة مصر برمسيس على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة بدون تذكرة وكمامة، وذلك بعد تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال أكواد إلكترونية على التذاكر وكروت الاشتراكات.

وبدأت هيئة السكة الحديد عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة، مع تطبيق منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية.

وتم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.