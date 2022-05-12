شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تكلفت 10 مليارات جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن المبادرة الرئاسية "إنهاء قوائم الانتظار"، مبادرة طيبة وناجحة واستفاد منها حتى الآن عدة ملايين من المواطنين من ذوى الأمراض المزمنة أو من كانوا فى قوائم الانتظار للعمليات الجراحية أو يحتاجون إلى تدخل طبى، لافتا إلى أنه حتى الآن تم صرف ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصرى.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "dmc": "من ضمن قوائم الانتظار كانت هناك حالات تحتاج إلى عمليات فى القلب والمخ والعظام أو فى أماكن أخرى.. أو يحتاجون إلى علاج طبي"، مشددا على أن هذه المبادرات ساهمت كثيرا فى رفع المعاناة عن عدد كبير جدا من المرضى والمواطنين وتنعكس إيجابيا على المريض وأسرته.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "مازالت هذه الحملات مستمرة.. كل أسبوع يتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا عن الأداء فى هذه المنظومة والانجاز فيها ومازالت العملية مستمرة.. لتوفير التدخل الطبي التشخيصى أو العلاجي من خلال التدخل السريع لمنع المضاعفات أو التداعيات".