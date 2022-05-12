شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 8 آلاف زى أزهرى و1000 عمامة على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثالثة والأخيرة من صرف الزي الأزهري الرابع للأئمة وعددهم (7446) إمامًا، وبدء توزيع الدفعة الأولى من الزى الأزهرى الخامس للأئمة وعددهم ( 554) إمامًا، بإجمالى (8000) زى أزهرى، وذلك بمحافظات:

(الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بنى سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء).

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة، لافتة إلى أنه على الأئمة استلام الزى الأزهرى من مديرياتهم فى الموعد المحدد، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، وعلى مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد المقبل وحتى الخميس 19 مايو الجارى ، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثانية من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظات: (القاهرة – الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف - دمياط) .