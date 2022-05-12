شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع المهندس شعبان محمد ابراهيم رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، ومتابعة نسب التنفيذ وتطور الأعمال لكل مشروع.

وحضر الاجتماع الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض الاجتماع معدلات التنفيذ لحزم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها الشركة بمركز مطوبس، وموقف الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة العاجلة من المشروعات.

وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة الانتهاء من المشروعات طبقا للمواصفات القياسية وحل جميع المعوقات والعمل على تذليل كافة العقبات للانتهاء فى التوقيتات المحددة.