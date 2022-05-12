شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عوض تاج الدين: الرئيس السيسى يقدر أطقم التمريض حق تقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على علم تام بأحوال أطقم التمريض فى مصر، وأنه يقدر حق تقدير لما يقوموا به من جهد مستمر فى المجال الصحي، جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للتمريض، والذى يصادف يوم 12 مايو من كل عام.

وقال تاج الدين، خلال كلمته باحتفالية نقابة التمريض باليوم العالمى للتمريض: وراء كل طبيب عظيم ممرضة عظيمة.. موضحا أنه خلال تاريخه الطبي الطويل أن الممرضة المصرية تستحق كل التقدير والاحترام، لما تقوم به أطقم التمريض من دور متميز وخاصة في العمليات والعلاج، وأنه يجب توفير حياة كريمة ومناسبة للعاملين في التمريض، لما يقوموا به من خدمات جليلة تصب فى خدمة المريض المصرى.

ويحتفل العالم باليوم العالمى للتمريض، يوم 12 مايو من كل عام، وهو يوافق ذكرى ميلاد الممرضة فلورنس نايتنجيل، رائدة التمريض الحديث، ويأتى الاحتفال هذا العام، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما تلعب الممرضات دورا محوريا فى إنقاذ الحيوات.