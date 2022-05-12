شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات مسلحة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شخصين مقتلهما، فيما أصيب 4 آخرين اليوم، الخميس، فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بإحدى قرى مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارا يفيد بمقتل بشار. ع، وعبد المنعم. م، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وذلك على خلفية اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.