شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حصيلة الوفيات فى أوروبا بفيروس كورونا تتجاوز 2 مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة الوفيات فى أوروبا بفيروس كورونا قد تجاوز مليونى حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية قد أكد مؤخرا إنه على الصعيد العالمي، تستمر الحالات المبلغ عنها والوفيات الناجمة عن كورونا في الانخفاض، مع تسجيل الوفيات الأسبوعية عند أدنى مستوياتها منذ مارس 2020، لكن هذه الاتجاهات، رغم أنها مرحب بها، لا تروى القصة كاملة.

وقال: بدافع من المتغيرات الفرعية من أوميكرون Omicron ، نشهد زيادة في الحالات المبلغ عنها في الأمريكتين وإفريقيا، حيث أبلغ العلماء الجنوب إفريقيون الذين حددوا متحور اوميكرون Omicron في أواخر العام الماضي عن متغيرين فرعيين آخرين من اوميكرون Omicron ، BA.4 و BA.5، كسبب لارتفاع الحالات في جنوب إفريقيا.

وأضاف، أن أفضل طريقة لحماية الناس هي التطعيم، جنبًا إلى جنب مع تدابير الصحة العامة والاجتماعية المجربة والمختبرة، مؤكدا، إن هذه علامة أخرى على أن الوباء لم ينته معنا.