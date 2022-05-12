شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحرم القدسى الشريف، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.