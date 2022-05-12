شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن منطقة الدقى بالجيزة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي: ( شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعة - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبي إمامة - شارع ابن مروان) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 12 ليل غدٍ الجمعة الموافق 13/ 5/ 2022، وحتى الساعة 6 صباح بعد غدٍ السبت .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبرى المشاة أمام مجلس الدولة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.