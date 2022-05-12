شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص للمنفعة العامة لأعمال تطوير بالسويس والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يحمل رقم 1315 لسنة 2022، بإعتبار مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول 42 كم، والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 18 كم وذلك في نطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار أخر، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 1344 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتي بطول 21 كم في نطاق محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.