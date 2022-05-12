شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة داخل مدرسة ثانوى بالسلام نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت معلمة داخل مدرسة ثانوية بمنطقة السلام، ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة داخل مدرسة ثانوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة "ف. أ" معلمة أثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود أى شبهة جنائية فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.