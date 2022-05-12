شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح بعد قليل مجمعا للشهر العقارى فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقارى ومركز إصدار بيانات الرفع المساحى، وذلك للتسهيل على المواطنين فى تسجيل عقاراتهم وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى.

يذكر أنه تم تفعيل تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة يوم 7 مايو، وتضمنت الحالات التى تنطبق عليها نماذج الشهر العقارى الجديدة، وكيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي المطلوب، قبل التوجه إلى مأموريات الشهر العقارى وتكاليفه وخطوات التسجيل نفسها والمستندات المطلوبة.

- الحالات التى يجوز لها التسجيل

1- من لديه عقد نهائى

2- من لديه عقد عرفى ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية

3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية

- أنواع نماذج التسجيل فى الشهر العقارى

1- نموذج خاص بحالة تحقيق واقعة مادية

2- نموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهر

3- نموذج خاص بحالة قيد حق عينى تبعى

4- نموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوى

5- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائى "فصل موضوعى"

6- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائى "صلحا أو تسليم بالطلبات"

7- نموذج خاص بحالة شهر حق إرث

8- نموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف

- المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومى "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له"

2- مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقارى

3- بيان رفع مساحى رقمى بإحداثيات النظام العالمى "دبيلو – جى – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به

4- رخصة المبانى للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو أى مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة

5- المستندات التى تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفى أو حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أى مستند رسمى آخر

6- إيصال يفيد سداد الرسوم والمصروفات بقيمة "3900 جنيه"

- مستندات إضافية في حالة قيد حق عيني تبعي

1- المحرر سند ملكية التصرف وشهادة عقارية من تاريخ سند الملكية حتى تاريخ تقديم الطلب

2- قائمة القيد مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر

3- مشروع عقد الرهن مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات الموثقة

4- المحرر سند الدين

- مستندات إضافية فى حالة شهر عريضة دعوى:

1- مشروع المحرر "صحيفة الدعوى" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر معتمدا من المحكمة المختصة

2- صورة عقد البيع الابتدائي مشهودا عليها من مقدمها بمطابقة الأصل أو تقديم بتعذر تقديمها

- مستندات إضافية في حالة شهر حكم نهائي موضوعي:

1- مشروع المحرر "الحكم النهائي" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر

2- ما يفيد نهائية الحكم "شهادة بعدم حصول استئناف أو صدور حكم استئنافي"

3- عقد البيع الابتدائي مؤشرا عليه بالنظر في الدعوى أو تقديم بتعذر تقديمه ومطابقة البيانات الواردة به مع البيانات الواردة بعريضة الدعوى والحكم

4- عريضة الدعوى ما لم تكن مشهرة منسوخة على الورق المؤمن

- مستندات إضافية في حالة شهر حكم نهائي صلحا او تسليم بالطلبات:

1- مشروع المحرر "حكم الصلح أو الحكم النهائي" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر معتمدا من المحكمة المختصة

2- عقد البيع الابتدائي مؤشرا عليه بالنظر في الدعوى أو تقديم بتعذر تقديمه

3- ما يفيد نهائية الحكم في غير أحكام الصلح

-مستندات إضافية في حالة شهر حق إرث:

1- الإعلام الشرعي أو الحكم النهائي المثبت للوراثة.

2- المشهر سند ملكية المورث وشهادة عقارية من تاريخ المشهر حتى تاريخ الوفاة

- مستندات إضافية فى حالة شهر حق إرث:

1- مستخرج رسمي من حجة الوقف وحكم نهائي من المحكمة المختصة بالمستحقين والورثة

2- شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص أو أي جهة محفوظ لديها الحجة المسجلة بالتغييرات التي طرأت على مصارف الوقف أو شهادة بعدم وجود أي تغير

3- صورة من الإخطار الرسمي لرئيس لإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المتضمن موضوع الطب وبيانات العقار محل الوقف

- جهات الحصول على البيان المساحي:

-إدارة المساحة العسكرية

-وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية

-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

-الهيئة المصرية للمساحة

-المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات

-294 منفذا بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات

- طريقة الحصول على البيان المساحي

1- يدويا عن طريق التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي يقع العقار في نطاقه

2- إلكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية للتسجيل المساحي العقاري Rsc.mped.gov.eg

تكاليف الرفع المساحي

أولا: العقارات

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيه

-مساحة أكبر من 100 حتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

-مساحة أكبر من 200 حتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه

-مساحة أكبر من 300 حتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيها

ثانيا: الأراضي المقامة بالمتر المربع

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيه

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيها

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه

ثالثا: الأراضي المقامة بالفدان

-حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيها

-مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه

-مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدان بتكلفة 27000 جنيه

خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه

4- تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"

5-يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر

6-تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال

7-تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض