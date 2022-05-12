شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة وكيل مديرية المنوفية المتوفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الدعوة".

وقرر وزير الأوقاف، صرف 50 ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل أوقاف المنوفية الذي وافته المنية فجأة فجر اليوم"

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق الأئمة للعمل على ترسيخ أسس التسامح الدينى قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" أدعو جميع الأئمة الأفاضل إلى تكثيف جهودهم لترسيخ أسس التسامح الديني والإنساني واقتلاع بقايا الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال ما من الله به علينا من عودة الدروس والندوات والمحاضرات الدينية بالمساجد .

كما دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة للعمل على إحياء القيم الدينية والأخلاقية قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "السادة الأئمة أعينوني بقوة.. سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا".