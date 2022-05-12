شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الطعون على المرشحين فى المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، أن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية 2022-2026 سوف تفرز تنظيم نقابي قادر على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج.

وقال الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة سلمت أمس الأربعاء، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين الانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات وذلك بعد اعتمادها المستشارين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية ، بمقار اللجان النقابية، بشركات القطاع العام والأعمال العام.

وأكد الوزير، أنه يتم اليوم الخميس، إجراء الطعون الكشوف الأولية بأسماء المرشحين ، وسوف يتم البت فيها غداً الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية إجراء الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

وأكد وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية تذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية الانتخابات وتلاشي أي أخطاء خلال الفترة المقبلة ، موجهاً بضرورة تقسيم المجموعات لفرق عمل للعمل بالتوازي للاستعداد لمراحل العملية الانتخابية لخروجها على الوجه المطلوب ووفقاً للقانون .

وأشار الوزير إلى أهمية حصر كافة الملاحظات خلال عملية تسليم طلبات المرشحين بالمرحلة الأولى ، حفاظاً وتيسيراً على العمال لتقديم طلبات ترشحهم بسهولة ويسر خلال المراحل القادمة .

ووجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين بالعملية الانتخابية من الديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات التابعة لها، على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة، متمنيا استكمال المراحل القادمة بالتوفيق والنجاح، من أجل انتخابات نقابية نزيهة تفرز تنظيم نقابي قادر على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج .