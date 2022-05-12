شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يؤكد تضامنه مع مصر فى مواجهة الإرهاب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت دول مجلس التعاون الخليجى موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين ومواجهة الإرهاب الأسود، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من هذه الهجمات الآثمة، وفق بيان للمجلس.

ومن جانبه، تقدم الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخالص تعازيه للحكومة المصرية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدان الحجرف بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وأعرب عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي تكرر مؤخرا، ورفضه الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.