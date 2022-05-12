شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير العدل لافتتاح مجمع الشهر العقارى بمنطقة العجوزة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لافتتاح مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري ومركز إصدار بيانات الرفع المساحي بمنطقة العجوزة، وذلك للتسهيل على المواطنين في تسجيل عقاراتهم وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى.

وأعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة تأمين كامل حتى تستخدم فى الحالات الراغبة في التسجيل بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها.

وتشمل المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري :

1-صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".

2-مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.

3-بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.

4-رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

5-المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر .

وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد

الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها كالآتي :

1- يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها

2- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه

3- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

4- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

5- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

6- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

7- فحص الطلب خلال 30 يوما

8- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

9- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.