شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تختتم اليوم امتحانات الميدتيرم.. والعميد: النتائج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن الكلية ستنهى اليوم الخميس امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" ، والتي تعقد حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه التصحيح يتم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الاختبار ويتم إلكتروينا وبالتالي من المتوقع أن يكون إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم للطلاب واتاحته منتصف الأسبوع المقبل .

وتابعت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى راعى إجازات الأعياد الخاصة للمسيحين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الميد تيرم لعدد كبير من البرامج الدراسية التي فى الكلية وتم إعلان النتائج.