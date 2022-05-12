شكرا لقرائتكم خبر عن القراء يطالبون بضرورة الإسراع بإصدار قانون المسئولية الطبية للحد من الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية للحد من أخطاء الأطباء، أجمع القراء على المطالبة بضرورة الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية للحد من أخطاء الأطباء. وأيد 100% من القراء الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية للحد من أخطاء الأطباء.