شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لتونس لترؤس اللجنة العليا المشتركة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، لتونس لترؤس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفنى والاقتصادى والاستثمارى المختلفة، مثل التعاون فى مجالات "التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل".

وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هى مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسى وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة فى القاهرة فى نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية فى مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البرى والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.

وانطلقت منذ يومين بالعاصمة التونسية، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتى تأتى فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين فى كل المجالات الاقتصادية والفنية.