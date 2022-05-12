شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه رسوم انتقال سيارة الشهر العقارى للمنزل لإجراء خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تقديم خدماتها المختلفة عبر سيارتها المتنقلة التى استعانت بها وزارة العدل، بهدف التيسير على المواطنين من خلال انتقال هذه السيارات إلى منزل المواطنين بحسب الرغبة مقابل مبلغ مالى، والدفع بها إلى المكاتب المزدحمة لتخفيف التكدس.

ففى 18 نوفمبر من العام الماضى أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

كما تم إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى، والتي يمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.