شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صور مشروعات "حياة كريمة" فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المحافظات تٌولى اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية فى الريف المصرى من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأكد شعراوى، أن الأعمال مستمرة فى جميع المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية، والتى تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات ، حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادى والعشرون لتوفير حياة كريمة للمصريين.

ونشرت وزارة التنمية المحلية صور عدد المشروعات التي يتم تنفيذها فى محافظات الغربية والمنيا وسوهاج وجنوب سيناء وأسيوط، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكدت متابعة المحافظين والمسئولين في المحافظات بشكل دورى لهذه المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر، ووفق إعلان وزاتي التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر.

ويتمثل حصاد المرحلة التمهيدية لمبادرة "حياة كريمة"، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، وفق إعلان وزارة التنمية المحلية، في:

- رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم شملت: "تركيب أسقف ، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها".

- إنشاء 54 وحدة صحية مطورة.

- إنشاء 2800 فصل جديد تستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ

- 163 مشروع رصف، و331 تجمع ريفى استفادوا من تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.

- 216 مشروعا لتحسين بيئة أمن وإطفاء وتجميل.

- 151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من 86% إلى 94%.

- 63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى.

- إنشاء 82 وحدة بيطرية.