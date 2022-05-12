شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب رابعة ابتدائى بالأزهر يختتمون امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب النقل الازهرى اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية، كما يختتم طلاب الصف الرابع الابتدائى بامتحان مادة اللغة الانجليزية.

كما يختمم طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحاناتهم بمادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ، وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، من يوم السبت 7 مايو، إضافة إلى امتحانات النقل الإعدادية، علاوة على امتحانات البعوث الإسلامية، ومعاهد القراءات.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022، أما امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، فبدأت السبت 7 مايو، وتنتهي اليوم الخميس 12 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فبدأت امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهي اليوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث،يوم الأحد 8 مايو، وتنتهي الخميس 19 مايو، فيما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.