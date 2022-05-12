شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تواصل فتح باب قبول التماسات الطلاب على نتائج "الميد تيرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة قبول التماسات الطلاب على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، وذلك من خلال الموقع الرسمى للكلية، حيث أن تقديم الالتماسات يتم إلكترونيا على موقع الكلية وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى للكلية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تسجيل الالتماسات والتقدم بها على موقع الكلية حتى منتصف الأسبوع المقبل.