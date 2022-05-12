شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 4 مناطق شرق القاهرة من 10 مساء الجمعة لـ4 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بشرق العاصمة انقطاعا فى مياه الشرب، غدا الجمعة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر صباح يوم السبت وذلك لمدة 6 ساعات.

وهذه الأماكن التى تتأثر بانقطاع المياه (شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغنى – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته).

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع أعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان، لزوم الربط على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

وأوضحت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.