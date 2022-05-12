شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من حماية منطقة وكورنيش الأبيض الجديد فى مطروح 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، أنه تم الانتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من "النحر المتسارع " أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازى لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.

وأضاف أنه بسبب ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الاستثمارات القائمة أنشئت هيئة حماية الشواطئ 5 رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج علي شكل حرف "T "بأطوال من "50 - 75" متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريباً .

وأوضح أن جارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة "حواجز" بعدد 30 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلو متر ومن المقرر أن تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو 2024.