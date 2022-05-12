شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الترم الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى اليوم بمادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس من امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمادة الرياضيات، فيما تواصل المدارس تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب، تمهيدا لإعلان نتيجة الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل السبت 7 مايو الجارى.