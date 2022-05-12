شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى حرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين كما يلى:





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28





درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28





درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26