شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو الأئمة لترسيخ أسس التسامح الدينى واقتلاع الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة للعمل على ترسيخ أسس التسامح الدينى قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" أدعو جميع الأئمة الأفاضل إلى تكثيف جهودهم لترسيخ أسس التسامح الديني والإنساني واقتلاع بقايا الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال ما من الله به علينا من عودة الدروس والندوات والمحاضرات الدينية بالمساجد .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دعا الأئمة للعمل على إحياء القيم الدينية والأخلاقية قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "السادة الأئمة أعينوني بقوة.. سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا".

وقال وزير الأوقاف ،فى بيان أمس، إن الاجتهاد ضرورة العصر وواجب الوقت وأن التجديد سنة الحياة ،متابعا" يقولون : من جدَّد فقد استُهدف ، وهذا أشبه ما يكون بالناموس الكوني ، فمن ألِفوا ما وجدوا عليه آباءهم دون أن يُعملوا فيه عقولهم صاروا أسرى لما ألفوه ، لا يكادون يرون غيره .

وأضاف وزير الأوقاف ، أنه عندما نقرأ سير الأنبياء والمرسلين نرى أنه ما أرسل نبي إلا قاومه قومه وآذوه أو حاربوه، وقد قال ورقة بن نوفل لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قص عليه ما رأى بغار حراء أول نزول الوحي : لئن أدركت يومك حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرًا مؤزرًا فقال له (صلى الله عليه وسلم) : " أوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قالَ ورَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بما جِئْتَ به إلَّا أُوذِيَ" (صحيح البخاري) ، وذهب الأمر ببعض بني إسرائيل إلى قتل أنبيائهم ، يقول سبحانه : " فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا".