شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:05
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:14 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:20
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 8:03 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:47 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:35 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:45